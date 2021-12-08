РИАМО - 8 дек. В городском округе Истра удалось ликвидировать последствия пожара на промышленной зоне, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В промышленной зоне между деревнями Давыдково и Деньково произошел пожар днем 7 декабря. В ночь на среду удалось ликвидировать последствия пожара, на месте возгорания обнаружили фрагменты обгоревшего тела.

От огня пострадала площадь размером около 10 тыс. кв. м. При тушении пожара задействовали 104 человека и 33 единицы техники.

Ранее сообщалось, что на пожаре погиб рабочий.

Рабочий погиб при пожаре на складе в Истре>>