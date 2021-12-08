РИАМО - 8 дек. Городские службы Москвы продолжают очищать от снега улицы и дворовые территории, парковочные места, кровли и выступающие элементы фасадов, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Собранный снег вывозят на снегосплавные пункты. Работают все стационарные пункты, их 56.

Кроме того, ведется непрерывный мониторинг улично-дорожной сети. При необходимости будет проведено механизированное подметание проезжей части и тротуаров, а также и противогололедная обработка.

В среду в городе местами небольшой снег, его прирост может составить до 1 см. Температура воздуха составит минус 6 - минус 4 градуса.

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