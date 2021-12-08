РИАМО - 8 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2022 года в столице повышается минимальный размер взноса на капитальный ремонт.

Как отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы, взнос повышается с 19,52 рубля до 20,99 рубля. Чтобы рассчитать итоговую сумму платы, нужно умножить площадь квартиры на величину взноса.

Платить за капитальный ремонт необходимо до 10 числа каждого месяца.

Обязанность по уплате взносов на капремонт распространяется на собственников жилых и нежилых помещений в домах на территории Москвы. Взносы начали начислять с 1 июля 2015 года.

Для ряда категорий москвичей действуют льготы по оплате взносов на капитальный ремонт общедомового имущества.

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