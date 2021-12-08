РИАМО - 8 дек. В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование о благоустройстве Конюшевской улицы, в котором приняло участие более 168 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

76,3% участников оценили положительно представленный проект, 0,5% внесли свои предложения, а 7,6% решили, что изменения не нужны. При этом 15,6 % участников оставили этот вопрос на решение специалистов.

Согласно проекту, на Конюшковской улице планируют установить новые опоры освещения, обновить малые архитектурные формы и остановочные павильоны.

Также планируют сделать парковочные карманы и широкие тротуары для прогулок. Еще там высадят деревья и кустарники.

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