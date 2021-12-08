РИАМО - 8 дек. Сотрудники университета Гонконга показали фотографии нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает Федеральное агентство новостей.
Ученые сделали электронную микрофотографию, на которой изображена клетка почки заразившейся «омикроном» обезьяны. На кадрах клетка видна в малом и большом увеличении.
Специалисты университета Гонконга отметили, что на снимке с малым увеличением видно повреждение клеток с набухшими везикулами. Внутри них находятся частицы Covid-19. На микрофотографии с большим увеличением можно увидеть агрегаты вирусных частиц с шипами-коронами на поверхности.
В России были зафиксированы случаи заражения штаммом «омикрон». Заболевшие вернулись в страну после поездки в ЮАР.
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