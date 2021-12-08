РИАМО - 8 дек. Музейные пространства столицы начали адаптировать для людей с инвалидностью по зрению. Теперь они могут познакомиться с экспозициями и поучаствовать в образовательных проектах наравне со всеми посетителями, сообщается на сайте мэра Москвы.

Так, государственный Дарвиновский музей открыт бесплатно для слабовидящих и незрячих в компании сопровождающегося или собаки-проводника. В постоянной экспозиции музея представлены интерактивные экспонаты, доступные для тактильного осмотра. Пояснительные надписи к ним выполнены шрифтом Брайля. Адаптированные экскурсии проводят подготовленные специалисты. Также в музее работает дипломированный тифлокомментатор, который дает специальные пояснения для слабовидящих и незрячих людей.

В государственном музее-заповеднике «Царицыно» есть специальные экскурсии и интерактивные программы для слабовидящих и незрячих. Для самостоятельного перемещения на территории музея помогает рельефная карта и альбом условных обозначений, написанный шрифтом Брайля. При необходимости на помощь придут дежурные администраторы.

По словам генерального директора музея-заповедника «Царицыно» Елизаветы Фокиной, безбарьерная среда и равные возможности для всех гостей - для многих современных музеев не просто хороший тон или акт доброй воли, а скорее норма.

Широкая инклюзия предполагает и трудоустройство. В «Царицыне» работают люди с инвалидностью, а адаптировать пространство для незрячих и слабовидящих помогает методист Александр Новиков, который сам является незрячим. Сейчас он участвует экспертом в проекте «Гуляем по парку», который организуется культурным центром «Интеграция» имени Н.А. Островского и Московской городской организацией Всероссийского общества слепых в рамках программы «Действуй без барьеров».

Он уверен, что проект помогает сделать многие парки города более доступными, безопасными и комфортными для незрячих людей.

Названы выставки, которые откроются в Москве в декабре>>