РИАМО - 8 дек. В преддверии Нового года на платформе «Город идей» создали страницу, на которой отражены все результаты работы проекта за 7 лет. За это время поступило более 113 тыс. идей от горожан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Из года в год в рамках проектов «Города идей» мы получаем от москвичей неординарные и конструктивные предложения по совершенствованию жизни столицы. За 7 лет к платформе присоединились более 280 тыс. жителей. Пользователи подали свыше 113 тыс. идей, из них в реализацию взяли 4,5 тыс., а более 3 тыс. уже реализованы», - рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственный за развитие «Города идей» Александр Пищелко.

Реализованные проекты посвящены 12 сферам: электронные проекты, культура, экология, здравоохранение, транспорт, городские услуги, предпринимательство, образование, социальная сфера, парки и спорт.

На первом месте по популярности оказалась сфера электронных проектов. В ее рамках проходили такие проекты, как «Город идей», «Зачетная Москва», «На шаг впереди», «Культурное наследие: узнай Москву», «Электронный дом», «Умный город ― 2030», «Наш город 2.0», «Мой mos.ru», «Новая платформа», «Наш город».

На втором месте расположилась сфера культуры в рамках 6 проектов: «Культура рядом», «Городские мастерские семейного творчества», «Культура онлайн», «Музеи Москвы», «Культурные центры. Будущее», «Московские библиотеки».

Также на сайте опубликованы поздравления от участников и экспертов реализованных проектов. Посетители сайта могут принять участие в игре на значение проектов заработать баллы, которые можно потратить в магазине поощрений «Активный гражданин».

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