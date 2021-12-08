РИАМО - 8 дек. Уже свыше 2,2 млн записей о достижениях столичных школьников загрузили в раздел «Портфолио учащегося» сервиса «Московская электронная школа». Портфолио можно посмотреть на портале school.mos.ru и в приложении «Дневник «МЭШ», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В портфолио хранится вся информация о достижениях учеников в учебе, в сферах дополнительного образования, исследовательской, проектной деятельности и других. Эти данные загружаются автоматически с помощью операторов. Также ученики и их родители могут сами пополнять копилку достижений в «МЭШ».

В сервисе «Портфолио учащегося» есть шесть разделов: «Учеба», «Наука», «Спорт», «Творчество», «Гражданская активность» и «Культура». Информация об успехах ученика во всех категориях отображается в виде временной шкалы, а список событий доступен в хронологическом порядке.

Пользователи могут делиться ссылкой на портфолио со школами, вузами и колледжами для последующего поступления в них. В сервисе также предусмотрена возможность сохранить портфолио в формате pdf-файла. Поделиться портфолио можно и с помощью QR-кода.

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