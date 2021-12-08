РИАМО - 8 дек. Врач из Великобритании Дэвид Ллойд рассказал в эфире телеканала Sky News, что у 15% детей, инфицированных новым омикрон-штаммом коронавируса, наблюдается необычная сыпь, сообщает Газета.ru.

Раньше при заражении коронавирусом у некоторых пациентов также наблюдались высыпания. Но этот симптом был зафиксирован у незначительного числа инфицированных.

По словам Ллойда, медики с каждым днем все больше узнают о новом варианте SARS-CoV-2, также врач надеется, что омикрон-штамм будет менее смертоносен, чем дельта-штамм.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков ранее высказал мнение, что новый омикрон-штамм Covid-19 может оказаться живой вакциной.

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