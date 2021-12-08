РИАМО - 8 дек. В среду МФЦ района Рязанский на юго-востоке столицы закрыт после стрельбы 7 декабря. Согласно табличке на двери, центр госуслуг продолжит работу 9 декабря, передает корреспондент РИАМО.

В настоящее время в центре горит свет, по территории ходит охрана, которая пускает только сотрудников. На заборе вокруг территории висят оборванные ленты после полицейского оцепления.

Согласно табличке, установленной на двери ограждений, центр госуслуг временно не работает. Работу в обычном режиме возобновят 9 декабря.

Жителей просят обращаться в ближайшие офисы «Мои документы», которые расположены в районах Кузьминки и Выхино-Жулебино. По словам одного из охранников, если в планах что-то изменится, то на двери вывесят соответствующую информацию.

7 декабря в центре госуслуг района Рязанский 46-летний Сергей Глазов открыл стрельбу. 2 человека погибли, 4 госпитализированы, в том числе 10-летняя девочка.

По предварительным данным, в момент преступления мужчина находился в невменяемом состоянии. Инцидент произошел после конфликта из-за маски. При этом Глазов заранее спланировал нападение.

Убегавшего стрелка задержал старший лейтенант Георгий Домолаев, его представят к государственной награде. Глазова направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

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