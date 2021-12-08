РИАМО - 8 дек. Поезд, совершивший незапланированную остановку на перегоне Марк - Бескудниково в Москве, продолжил движение самостоятельно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Состав остановился по техническим причинам. Это привело к задержкам в движении поездов в сторону Москвы на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД.

Для ввода электропоездов в график возможны оперативные корректировки расписания. Пассажирам советуют следить за объявлениями.

По данным пресс-службы МЖД, пригородный поезд №6127 Лобня - Голицыно совершил незапланированную остановку на участке Марк - Бескудниково в 07:22. В 07:40 состав продолжил движение по маршруту, несколько поездов в сторону Москвы следуют с отклонением от графика до 30 минут.

Поезда задерживаются на МЦД‑1 и Савеловском направлении МЖД>>