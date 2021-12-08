РИАМО - 8 дек. В первой половине дня в среду в Подмосковье ожидается сильное отложение мокрого снега, поэтому пешеходам и водителям необходимо соблюдать осторожность на улицах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Отложение мокрого снега - это ледяная масса, которая образуется в результате быстрого замерзания мокрого снега. В таких условиях необходимо воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо проявлять особую внимательность за рулем. Пешеходы должны быть аккуратны при переходе проезжей части.

При выпадении мокрого снега и его отложении опасность представляют воздушные линий электропередачи, деревья, шаткие строения, мосты, эстакады, а также конструкции и предметы, нависшие на строениях.

По прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе ожидается небольшой снегопад, минимальная температура воздуха составит минус 9 градусов.

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