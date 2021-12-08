РИАМО - 8 дек. Пользователи социальных сетей и мессенджеров, а также блогеры, которые обильно снабжают свои сообщения эмодзи и смайликами, на самом деле могут испытывать трудности с выражением эмоций. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.
«Наверное, все мы встречались в виртуальном пространстве с такими пользователями, которые злоупотребляют смайликами и скобочками, а иногда и вовсе изъясняются почти одними только символами. Это явление многие воспринимают с юмором, шутя про мастеров по ноготочкам и «яжматерей», которые презентуют в Сети всю свою жизнь с помощью мини-картиночек», - сказала Панова.
По ее словам, люди «обвешивают» свои посты и сообщения многочисленными смайликами, подразумевая, что их значение известно каждому. Таким образом пользователи экономят время на разъяснение своих чувств, мыслей и состояний.
Панова добавила, что иногда злоупотребление смайликами или знаками препинания (например, постановка многочисленных восклицательных или вопросительных знаков в конце предложения) говорит о невозможности выразить свои чувства словами.
«Это гораздо хуже, чем просто нежелание объясняться или отсутствие времени на разъяснения. Способность осознавать и выражать свои чувства - крайне необходимый навык для поддержания ментального здоровья. В противном случае накопленные невыраженные эмоции станут грузом, который будет давить на психику и сможет даже спровоцировать соматические заболевания», - пояснила врач.
Тем, кого не устраивает общение в соцсетях и мессенджерах с многочисленными смайликами и эмоджи, Панова посоветовала деликатно объяснить это собеседнику.
«Нужно в доброжелательной манере пояснить, что вы не готовы продолжать переписку в таком формате. Внимательный собеседник, заинтересованный в дальнейшем общении, обязательно прислушается к такой просьбе и скорректирует свое поведение. При этом не нужно совсем отказываться от смайликов, скобочек и эмоджи - использованные к месту и без фанатизма они помогут вести диалог в дружелюбном и расслабленном ключе», - заключила психотерапевт.
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