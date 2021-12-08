РИАМО - 8 дек. Нерабочие дни, введенные в Москве в период с 28 октября по 7 ноября для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, не повлияли на рост безработицы. Ее уровень сохраняется на значении – 0,52% на 19 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому после осенних ограничений мы не ожидали резкого роста числа безработных, тем более что нерабочие дни были введены на существенно менее длительные сроки, чем в прошлом году», – отметил заместитель мэра.

Количество работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты, также находится на стабильном уровне.

«С начала 2020 г. служба занятости трудоустроила более четверти млн человек. Мы добились таких результатов благодаря синергии с крупнейшими сайтами по поиску работы и привлечению большого количества работодателей с актуальными предложениями. Сейчас число вакансий превышает количество соискателей в более чем 10 раз. Мы делаем акцент на конкретной жизненной ситуации каждого соискателя», – прокомментировала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, с начала года число работников, находящихся в режиме неполной занятости, снизилось на 9,5% и на конец октября составляло 97,6 тыс. человек.

В октябре разница между принятыми на работу и уволенными составила 97,8 тыс. человек. За период с апреля 2020 года по октябрь 2021 года максимальное сальдо между принятыми и уволенными сотрудниками зафиксировано в сфере разработки программного обеспечения (71,4 тыс. человек), строительстве (61,4 тыс. человек), здравоохранении (47,4 тыс. человек), оптовой и розничной торговле (44,6 тыс. человек).

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