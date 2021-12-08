РИАМО - 8 дек. Нерабочие дни, введенные в Москве в период с 28 октября по 7 ноября для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, не повлияли на рост безработицы. Ее уровень сохраняется на значении – 0,52% на 19 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Количество работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты, также находится на стабильном уровне.
«С начала 2020 г. служба занятости трудоустроила более четверти млн человек. Мы добились таких результатов благодаря синергии с крупнейшими сайтами по поиску работы и привлечению большого количества работодателей с актуальными предложениями. Сейчас число вакансий превышает количество соискателей в более чем 10 раз. Мы делаем акцент на конкретной жизненной ситуации каждого соискателя», – прокомментировала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, с начала года число работников, находящихся в режиме неполной занятости, снизилось на 9,5% и на конец октября составляло 97,6 тыс. человек.
В октябре разница между принятыми на работу и уволенными составила 97,8 тыс. человек. За период с апреля 2020 года по октябрь 2021 года максимальное сальдо между принятыми и уволенными сотрудниками зафиксировано в сфере разработки программного обеспечения (71,4 тыс. человек), строительстве (61,4 тыс. человек), здравоохранении (47,4 тыс. человек), оптовой и розничной торговле (44,6 тыс. человек).
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