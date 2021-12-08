РИАМО - 8 дек. Правоохранительные органы проводят следственные действия в здании ОВД России по столичному району Гольяново, это может быть связано с подозрением некоторых сотрудников ведомства в совершении преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве отметили, что сотрудника отделения в Гольянове подозревают во взяточничестве. Он мог быть причастен к попытке избавить гражданина от уголовной ответственности. Если вина правоохранителя будет доказана, то он понесет наказание в соответствии с законом.

По информации Telegram-канала «База», начальник угрозыска ОВД по району Гольяново пытался получить взятку в размере 3 млн рублей за то, чтобы не возбуждать дело о подделке документов.

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