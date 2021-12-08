РИАМО - 8 дек. Пресс-служба Белого дома опубликовала официальное заявление после прошедших переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом, сообщает kp.ru.

Переговоры между главами государств прошли 7 декабря. Беседа двух президентов проходила по защищенным каналам связи.

На переговорах упоминалась тема новых экономических санкций против России. В заявлении Белого дома сказано, что санкции применят «в случае военной эскалации». При этом в документе отмечается, что «российская эскалация вокруг Украины» является выдумкой.

В заявлении добавляется, что Путин и Байден обсудили вопросы стратегической стабильности, киберугрозы и совместную работу Москвы и Вашингтона по ряду региональных проблем мирового сообщества.

Онлайн‑встреча Путина и Байдена продлилась более 2 часов>>