РИАМО - 8 дек. Мастер-стилист из Солнечногорска Дарья Широкова, специализирующаяся на наращивании ресниц, приняла участие в установке рекордов России и Гиннесса по самому массовому одновременному ламинированию ресниц и бровей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В онлайн-акции приняли участие более 600 мастеров бьюти-сферы из России, США, Канады, Израиля и других стран.

После отведенного на работу мастеров времени члены комиссии, в состав которой вошли лучшие российские лашмейкеры и представители Книги рекордов России, зафиксировали новый рекорд страны. Одновременно в акции участвовали 500 мастеров сферы красоты из самых разных уголков России — от берегов Амура до Балтийского моря.

Теперь организаторы акции ждут решения комиссии в Лондоне об официальной регистрации результата в Книге рекордов Гиннесса и внесении туда имен всех участниц.

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