РИАМО - 8 дек. В музее-заповеднике «Дмитровский Кремль» с 9 декабря стартуют Дни итальянской культуры. Для гостей будет представлена выставка «Фотография и неореализм в Италии», лекция «Гастрономические вкусы областей Италии», а также организован показ фильма «Похитители велосипедов», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

9 декабря в 15:40 в музее-заповеднике «Дмитровский Кремль» состоится открытие мероприятия «Дни итальянской культуры». Для гостей будет представлена выставка фотографий в стиле итальянского неореализма, лекция по кулинарному мастерству с демонстрацией рецептов итальянской кухни «Гастрономические вкусы областей Италии», а также классический фильм итальянского режиссера Витторио Де Сика «Похитители велосипедов», в сюжете которого описывается жизнь и драма послевоенного Рима. Мероприятие пройдет под патронажем администрации Дмитровского городского округа и «Центра кинофестивалей и международных программ».

«Уже долгое время ни одно совместное мероприятие между Дмитровом и Италией не обходится без поддержки президента «Центра кинофестивалей и международных программ» Татьяны Владимировны Шумовой. Благодаря этому на протяжении 10 лет Дмитров и итальянский регион Апулия тесно связаны – у нас проходят совместные фестивали искусства, мастер-классы. Наши ансамбли ездят выступать в Апулию, и мы тоже с радостью принимаем итальянских музыкантов, художников, фотографов. Вы вносите большой вклад в культурную жизнь нашего округа, делаете ее разнообразнее. Приглашаю всех посетить выставку «Фотография и неореализм в Италии», — прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Выставка «Фотография и неореализм в Италии» будет работать с 9 декабря 2021 года до 1 февраля 2022 года по адресу: г. Дмитров, ул. Загорская, 17. Дополнительная информация по телефону: +7 495 993-74-13.

Совместные итало-российские фестивали, кинопоказы и другие культурные мероприятия уже стали традицией в Дмитровском округе. В этом году международная дружба между муниципалитетом и Итальянским регионом отмечает свой юбилей.

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