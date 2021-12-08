РИАМО - 8 дек. В здании администрации Солнечногорска состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта бюджета округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Как и в предыдущие годы, бюджет муниципалитета сохранит социальную направленность, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2022 году на развитие образования, культуры и спорта будет потрачено 46%.

В этом году из-за нестабильной эпидемиологической обстановки мероприятие прошло в режиме онлайн, все желающие могли присоединиться и задать интересующие вопросы в формате видеоконференцсвязи.

Бюджет городского округа Солнечногорск сформирован по необходимым нормативам, в 2022 году сумма составить чуть больше 10 млрд рублей. Средства на социальную поддержку, развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта — это по-прежнему основная расходная статья бюджета, составит порядка 5 млрд рублей.

«Бюджет на 2022 год сохранит свою социальную направленность, также предусмотрены расходы на проведение работ по благоустройству и содержанию территорий», — прокомментировал депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск и председатель комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике в Совете депутатов Алексей Панкратов.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов в 2022 году прогнозируется в сумме 5 122,7 млн рублей или 58% от общей суммы доходов бюджета округа.

Ранее вопросы о формировании расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ были вынесены на обсуждение депутатами местного Совета депутатов на заседаниях постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.

Бюджет муниципалитета имеет программную структуру. Расходы сформированы в рамках 19 муниципальных программ. В ходе слушаний со своей оценкой проекта бюджета выступили депутаты местного Совета. Их вопросы и критические замечания были занесены в протокол, по ряду вопросов ответы были получены незамедлительно. Бюджет муниципалитета на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г. будет принят на заседании Совета депутатов городского округа.

Аренда и продажа недвижимости принесли в бюджет Подмосковья 15,9 млрд рублей>>