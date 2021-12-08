РИАМО - 8 дек. Сотрудниками Щелковской ветеринарной станции была проведена дезинфекция нового предприятия ООО «Райт Фудс», расположенного по адресу: Щелково, д. Трубино, д. 77А, сообщает пресс-служба министертва сельского хозяйства и продовольствия региона.

Указанное предприятие будет заниматься изготовлением консервов из мяса птицы и готовых блюд из мяса птицы в стеклянной таре. На данный момент предприятие вырабатывает 1 вид продукции «чахохбили из мяса птицы» для поставки в сетевые магазины «ВкусВилл».

После проведения дезинфекции специалисты Щелковской ветеринарной станции осуществили отбор проб смывов на контроль качества дезинфекции.

Одновременно с этим в рамках производственного контроля были отобраны пробы путем смывов с технологического оборудования, рук и одежды сотрудников, со стен холодильной камеры, произведен посев в чашку Петри воздуха холодильной камеры на содержание плесеней, а также отобраны пробы питьевой воды для микробиологического исследования.

Пробы на контроль качества дезинфекции и все указанные пробы в рамках производственного контроля были направлены в Испытательную лабораторию Егорьевской ветеринарной станции для исследований.

Активисты не выявили нарушений в ходе мониторинга цен в сетевых магазинах Щелкова>>