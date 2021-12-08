РИАМО - 8 дек. Жители Сергиево-Посадского округа смогут стать зрителями прямого эфира в Instagram с главным врачом районной больницы Олегом Дмитриевым, сообщает пресс-служба администрации округа.

Все желающие смогут лично задать вопрос главному врачу в Instagram-аккаунте районной больницы: https://www.instagram.com/gbuzmosprb/.

Прямой эфир начнется в 13:00.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что всеобщая вакцинация от коронавируса поможет быстрее вернуться к нормальной доковидной жизни.

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