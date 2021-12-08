РИАМО - 8 дек. В Москве и области в среду будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снегопад, минимальная температура воздуха составит около минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 4 до минус 6 градусов. По области - от минус 4 до минус 9.

Ветер северного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 85%.

В целом погода будет благоприятна, содержание кислорода и атмосферное давление близки к климатическим значениям.

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