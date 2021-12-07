РИАМО - 7 дек. Число положительных результатов ПЦР-тестирования на Covid-19 среди россиян, прибывших из ЮАР, увеличивается с каждым днем, сообщает Газета.ru.

«Мы видим, что количество ПЦР-тестов положительных нарастает день за днем», — отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в подмосковном санатории разместили двух жителей РФ, у которых выявили коронавирус. Сначала их поместили в обсерватор, а потом госпитализировали.

Ранее в России были зафиксированы случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Заболевшие прибыли из ЮАР.

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