РИАМО - 7 дек. В столице расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Изнасилование» и «Покушение на убийство». По ним задержан мужчина, подозреваемый в нападении на свою знакомую, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В ночь на вторник в квартире дома в столице мужчина избил и изнасиловал девушку. Потерпевшая прыгнула с четвертого этажа, чтобы убежать от насильника. Мужчина решил убить ее, нашел колюще-режущий предмет, спустился вниз и несколько раз ударил потерпевшую, а затем скрылся.

Очевидцы данного нападения вызвали скорую помощь. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В ходе совместной работы следователей столичного управления Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве местонахождение 28-летнего подозреваемого установлено. Мужчина был задержан.

Сейчас с фигурантом уголовного дела проводят необходимые следственные действия. Расследование данного дела продолжается.

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