РИАМО - 7 дек. В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике 9 декабря откроется выставка «Восточное кольцо», на корой собраны экспонаты из фондов 9 музеев Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Экспозиция создана в рамках проекта «Путь навстречу», который представляет художественное наследие народов страны в регионах, образующих «Восточное» и «Золотое кольцо».

Выставка «Восточное кольцо» посвящена искусству коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В нее вошло свыше 150 работ из фондов музеев Дальнего Востока и музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

Посетители могут увидеть образцы традиционного и современного декоративно-прикладного искусства XIX-XXI вв. коренных народов Дальнего Востока и Приамурья – вышивка и аппликация на рыбьей коже, ровдуге и ткани, мозаика и инкрустация из меха, резьба по дереву, плетение из лозы и многое другое.

Особого внимания заслуживает свадебный костюм нанайцев, олицетворяющий образ мифологического дракона. Еще женский мир Дальнего Востока представлен образцами сумочек для рукоделий, вышивки, мужской мир – резьбой по дереву, обработкой кожи рыб, меха и металла.

Сергиево-Посадский музей-заповедник является участником Всероссийской программы «Пушкинская карта».