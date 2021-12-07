РИАМО - 7 дек. Обильный снегопад обновил рекорд по осадкам для 7 декабря в подмосковной Коломне, который держался с 1982 года, сообщается на сайте «Метеовести».

В Коломне по итогам снегопада выпало 18 мм осадков, что составляет 42% от месячной нормы декабря.

За вторник в Коломне в 3 раза превышен суточный рекорд по количеству осадков для 7 декабря, который был установлен 1982 году. Он составлял 6 мм.

Мощный снегопад накрыл Московский регион прошедшей ночью и продолжался почти весь день.