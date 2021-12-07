РИАМО - 7 дек. Во вторник в столичном «Экспоцентре» стартовала 25-я Международная выставка «Безопасность и охрана труда – 2021» (БиОТ). Выставка и тематический форум продлятся до 10 декабря. В рамках мероприятия пройдет более 40 панельных дискуссий и сессий, сообщается в группе общественно-просветительской кампании Минтруда РФ «Здоровье. Ответственность. Труд» во «ВКонтакте».

Официальное открытие БиОТ состоялось в рамках пленарной сессии «Управление профессиональными рисками: новые возможности и перспективы», организованной Минтрудом России.

На мероприятии говорили о предпосылках внесения изменений в Трудовой кодекс и о том, какие результаты ожидаются в связи с внедрением работодателями процедуры оценки профессиональных рисков в систему управления охраной труда. Представители Минтруда России также приняли участие в панельных дискуссиях «Организация работы профсоюзов и уполномоченных по охране труда» и «Корпоративные стратегии повышения безопасности труда и роль социального партнерства».

Организаторами мероприятия выступают Минтруд России и ассоциация «СИЗ». На выставке будет представлено свыше 500 компаний-экспонентов из 24 стран мира. Ожидается, что мероприятие посетят более 25 тыс. специалистов из 80 регионов России и 60 иностранных делегаций.

В рамках деловой программы также пройдут 4 отраслевых совещания, деловые игры, соревнования и кейс-чемпионат.

Традиционно в центре внимания форума инновации в производстве средств индивидуальной защиты, вопросы нормативного правового регулирования в области охраны труда, культура безопасности и Vision Zero.

8 декабря в рамках БиОТ состоится Российско-Белорусская конференция. Представители дружественных государств поделятся опытом совершенствования механизмов профилактики производственного травматизма, результатами надзорной деятельности в сфере охраны труда и обзором типичных нарушений трудового законодательства.