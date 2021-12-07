РИАМО - 7 дек. Ко Всероссийской программе «Пушкинская карта» присоединилась Московская губернская универсальная библиотека, расположенная в Королеве и Пушкине, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Теперь школьники и студенты Московской области и других регионов страны могут посетить мероприятия в библиотеке по данной карте.

В этом году в библиотеках провели около 1 тыс. мероприятий. Там состоялись совместные проекты с российским обществом «Знание», корпорациями «Роскосмос» и «Росатом», федеральными библиотеками. Посетители встречались с писателями, космонавтами, учеными, экспертами мирового уровня.

C «Пушкинской картой» теперь можно попасть на следующие мероприятия Московской губернской универсальной библиотеки: «Библионяня», «Театр в библиотеке», литературные квизы, языковые курсы, новогодние представления, литературно-игровые представления.

Во Всероссийской программе «Пушкинская карта» в Подмосковье принимают участие 65 учреждений культуры. С 1 сентября в регионе молодые люди с 14 до 22 лет оформили свыше 145 тыс. «Пушкинских карт».

На сегодняшний день для приобретения билетов в учреждения культуры по карте доступны свыше 600 мероприятий. На них продано более 3,5 тыс. билетов.