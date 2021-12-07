РИАМО - 7 дек. Сотрудники МЧС совместно с представителями Госадмтехнадзора Подмосковья и МВД проверили хостелы и общежития в Сергиевом Посаде на соответствие требованиям пожарной безопасности, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Инспекторы оценили состояние противопожарной защиты хостелов и общежитий. В частности, они проверили исправность автоматической пожарной сигнализации, состояние электросетей, путей эвакуации, наличие первичных средств пожаротушения и т. д.

С руководителями и дежурным персоналом данных объектов были проведены инструктажи о соблюдении обязательных требований пожарной безопасности на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

Дополнительно руководству хостелов вручили агитационные листовки на противопожарную тематику для размещения на инфостендах.