РИАМО - 8 дек. В среду в Большом зале Центрального дома кинематографистов в столице пройдет церемония прощания с продюсером, основателем кинофестиваля «Кинотавр» Марком Рудинштейном, сообщается на сайте союза кинематографистов РФ.

Рудинштейн умер 5 декабря. Ему было 75 лет.

Рудинштейн знаменит тем, что создал кинофестиваль «Кинотавр». Фестиваль стал событием международного уровня. В Сочи приезжали звезды кинематографа из США, Франции, Англии. Фестиваль и сейчас остается одним из самых авторитетных в мире кино.

Рудинштейн также сыграл более 30 ролей в различных фильмах.

Прощание с Рудинштейном пройдет 8 декабря с 11 до 13 часов.