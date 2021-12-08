РИАМО – 8 дек. Во всем мире 8 декабря отмечают Международный день художника, а любители сладкого могут себя порадовать шоколадным пирожным в День брауни.

Международный день художника

8 декабря отмечается Международный день художника. Его учредила в 2007 году ассоциация «Искусство народов мира».

В то же время этот праздник могут отмечать и в другие дни. Например, в ряде регионов России установлены разные даты для празднования Дня художника. Так, в Курской области этот день отмечают 9 августа. На Украине День художника празднуют в октябре, а некоторые творческие объединения предлагают отмечать его 25 октября.

Международный день художника могут отмечать не только профессионалы в живописи, но и все любители искусства.

День образования российского казначейства

8 декабря отмечается День образования российского казначейства. В этот день в 1992 году президент России Борис Ельцин подписал указ «О Федеральном казначействе».

Федеральное казначейство осуществляет правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета.

Миссия Федерального казначейства – способствовать лидерству РФ в мире по качеству управления общественными финансами во благо граждан.

Климентьев день

8 декабря отмечается народный праздник Климентьев день. Для верующих это также дата почтения памяти священномученика Климента.

По традиции Климентьев день нужно было начинать натощак. Возможно, это связано с тем, что в это время еще проводилась молотьба зерна, а на сытый желудок тяжело работать.

В приметах говорилось, что снегопад в Климентьев день предвещает дождливое лето в будущем году. Кроме того, люди верили, что у рожденных 8 декабря велика вероятность встречи с волком.

День брауни

8 декабря также отмечается День американского шоколадного пирожного – брауни. Брауни по традиции готовят из черного шоколада. Его запекают до определенной консистенции, тесто должно оставаться немного влажным. После охлаждения торт остается сочным и мягким.

Рецепт брауни пережил много метаморфоз, и сейчас существуют тысячи вариантов приготовления этого десерта.