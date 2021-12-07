РИАМО - 7 дек. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в деревне Деньково городского округа Истра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о пожаре поступил в 14:27 во вторник. Горел склад со стройматериалами. В 16:34 огонь локализовали на площади 500 кв. м.

В тушении возгорания принимают участие 104 человека и 33 единицы техники.

При пожаре погиб один рабочий. Его тело нашли после локализации возгорания. Прокуратура региона и ГСУ СК РФ по Московской области проводят поверки.