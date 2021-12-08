РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. В Красногорском филиале Музея Победы в среду состоится торжественное мероприятие «Герои Отечества. Возвращая память», начало в 14:30, сообщили в пресс-службе музея.

Вечер приурочен ко Дню героев Отечества. В мероприятии примут участие представители органов власти города и области, Российского исторического общества, посольства Италии и школьники.

Гости услышат о подвигах Героев Советского Союза, об уроженцах Красногорска Павле Головкине и Сергее Елизарове. Перед собравшимися выступит офицер спецназа, Герой России Анатолий Корабенков. Атташе по вопросам обороны Италии Роберто Ванначчи вручит медаль «Гарибальдийская звезда» бойцу итальянского сопротивления 96-летнему ветерану Николаю Орлову. О беспримерном мужестве наших бойцов расскажет автор книги «Советские партизаны в Италии» Эккли Массимо.

На вечере прозвучат российские и итальянские патриотические песни. Среди них – знаменитая «Белла чао». Это народная песня, исполнявшаяся участниками движения сопротивления в Моденских горах и получившая мировую известность в конце 1940-х годов.

День героев Отечества – памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. Именно в этот день в 1769 году императрица Екатерина II своим указом учредила высшую воинскую награду – орден Святого Георгия Победоносца.