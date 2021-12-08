РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. Энергетики филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования, в среду свет отключат в деревнях Пуршево и Русавкино-Романово в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики произведут отключение на 2 часа в промежуток времени с 10:00 до 18:00 для производства работ по реконструкции кабельной воздушной линии 6 кВ для ее выноса с места застройки автомагистрали М-12.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20. В этом же разделе можно подписаться на бесплатные СМС или e-mail уведомления о плановых отключениях.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.​