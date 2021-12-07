РИАМО - 7 дек. Переговоры в онлайн-формате президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена завершились, разговор шел свыше 2 часов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Встреча лидеров двух стран прошла в формате видеосвязи. Она началась в районе 18 часов по московскому времени.

Прямой трансляции не было. Кремль опубликовал только первые кадры онлайн-встречи, на него попало приветствие президентов.

Ранее среди предстоящих тем разговоров Путина и Байдена назывались ситуация на Украине, стратегическая стабильность, сосредоточение сил НАТО возле границ РФ и гарантии безопасности.