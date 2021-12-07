РИАМО - 7 дек. Следователи задержали 33-летнюю местную жительницу, которую подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ее 43-летней знакомой. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 5 декабря в квартире на улице Советской в Егорьевске между задержанной, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее знакомой случился конфликт. Подозреваемая нанесла женщине удары руками по голове, от которых пострадавшая скончалась на месте.

В рамках расследования дела специалисты осмотрели место происшествия. Также были назначены судебно-медицинская, биологическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Следователи допросили свидетелей и провели иные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств трагедии, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

В ближайшее время задержанной будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.