РИАМО - 7 дек. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора 2 коммерческих фирм и ее пособника. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 32 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.

В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Выяснилось, что глава двух коммерческих организаций указала в налоговых декларациях на добавленную стоимость за 2018-2020 гг. заведомо ложные сведения. Первичные документы о предоставлении услуг по аренде спецтехники от лица различных организаций, имеющих признаки фирм-однодневок, ей предоставила знакомая.

В результате деньги не поступили в государственный бюджет.

Уголовное дело направлено в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.

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