РИАМО - 7 дек. Погибший сотрудник охраны в МФЦ столичного района Рязанский Алексей Рузлев во время стрельбы повел себя героически, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В прямом смысле грудью (охранник – ред.) закрыл от убийцы посетителей», – написал мэр на свей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что еще героизм проявил старший лейтенант Георгий Домолаев. Полицейский один, без оружия, задержал преступника.

«Погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев. Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть», – добавил Собянин.

Во вторник мужчина начал стрелять в столичном МФЦ после возникшей ссоры из-за маски. Позже он был задержан. 2 человека погибли на месте, еще 4 госпитализировали.

Старшего лейтенанта Георгия Домолаева, который остановил убегавшего стрелка, представят к государственной награде.

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