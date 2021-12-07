РИАМО - 7 дек. Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве супружеской пары из Москвы 17 лет назад. В ближайшее время уголовное дело направят в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Летом 2004 года злоумышленники решили совершить убийство жительницы Москвы. Под выдуманным предлогом они предложили ей встретиться в Одинцовском районе. На встречу она приехала со своим мужем. В машине преступников женщине начали угрожать ножом.

Один из соучастников убийства сел за руль авто супружеской пары. После этого преступники проследовали в Наро-Фоминск. Там они убили женщину и сбросили ее тело в реку. Чтобы скрыть преступление, они так же расправились с мужем погибшей и сожгли его машину.

Соучастник преступления был осужден к длительному сроку лишения свободы. Другой сообщник находится в розыске. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Злоумышленники находятся под стражей.

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