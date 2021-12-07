РИАМО - 7 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в пятерку лидеров медиарейтинга глав регионов России за ноябрь 2021 года, он занял четвертое место, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

В медиарейтинг также вошли Сергей Собянин (Москва), Сергей Цивелев (Кемеровская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург) Рамзан Кадыров (Чеченская Республика).

В частности, Воробьев сообщал, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом.

Также глава области сообщал, что число многодетных семей в Подмосковье с 2013 года выросло втрое и почти достигло 91 тыс.

Воробьев заявлял, что в Московской области не исключили расширение перечня категорий граждан, для которых обязательна вакцинация от Covid-19. Кроме того, около 11 млн человек проживает в Подмосковье по предварительным итогам переписи населения, сообщал губернатор.

Также СМИ сообщали, что Воробьев объявил о финансовой поддержке сотрудников областного здравоохранения. С 1 января 2022 года 15 категорий медработников, снимающих квартиры, смогут получать ежемесячную компенсацию на аренду в размере 20 тыс. рублей.

Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области передал ключи от 39 новых автомобилей скорой помощи, которые распределены по разным муниципалитетам.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает свыше 70 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Андрей Воробьев поручил уделять внимание волонтерам и НКО>>