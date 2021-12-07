РИАМО - 7 дек. В Волоколамском городском округе досрочно расселят жилой фонд, который был признан аварийным до 2017 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» в муниципалитете планируется расселить 152 человека из 64 семей. Переселять их будут из 2,3 тыс. кв. м аварийного жилья.

«До конца 2022 года планируем расселить фонд на территории округа, признанный аварийным до 2017 года. В ближайшее время проведем встречи с собственниками аварийного жилья и расскажем о новых механизмах и возможностях», - отметил глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

Как объяснил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, при выборе сертификата у собственников аварийного жилья появляется возможность самим выбирать, где они хотели бы жить.

«Если программа переселения на сегодняшний день говорит о том, что гражданин должен быть переселен в том же муниципалитете, где он и живет, то сертификат дает право выбора приобретения жилья в любом округе и в любом городе Московской области», – добавил Локтев.

Власти Московской области приняли решение об ускорении реализации программы расселения домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Благодаря принятым мерам срок реализации программы сократили с 4 до 2 лет, и граждане смогут переехать в новое жилье до конца 2023 года.

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