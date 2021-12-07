РИАМО - 7 дек. Станция Аминьевская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) открылась 7 декабря на Киевском направлении Московской железной дороги. Вместе с одноименной станцией Большого кольца метро станция станет крупным транспортно-пересадочным узлом на западе Москвы и улучшит транспортную доступность районов города, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С открытием станции «Аминьевская» пассажиров ожидают следующие комфортные новшества: пересадка между железной дорогой и метро будет проходить по подземному пешеходному переходу за 2 минуты, на станции оборудованы две платформы с навесами на всю длину и подземный вестибюль с лифтами и эскалаторами.

Кроме того, к станции обустроены удобные подходы со стороны строящегося рядом ЖК.

«Открытие станции Аминьевская — это еще один этап масштабной трансформации ж/д инфраструктуры, которую мы проводим по поручению мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) для запуска нового сквозного маршрута МЦД-4, который пройдет с запада на восток и соединит 7 вокзалов», - сказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что за счет реализации Национального проекта развития ж/д инфраструктуры Москве удается сохранять лидирующие позиции по темпам строительства и реконструкции станций не только в России, но и в мире.

Ожидается, что уже в этом году станция будет ежедневно принимать более 6,6 тыс. человек каждый день.

Новый участок Большого кольца связан пересадками с 7 линиями метро и 2 станциями МЦД>>