РИАМО - 7 дек. Подачу тепла и горячей воды в дома на улице Комсомольской в Щелкове могут возобновить в 22:00, сбои в теплоснабжении начались 5 декабря, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации городского округа.

Ранее в редакцию РИАМО обратились жители, которые рассказали о проблемах с подачей тепла.

В пресс-службе администрации Щелкова уточнили, что на данный момент проводятся пуско-наладочные работы по подаче тепла.

5 декабря из-за технологического сбоя на сетях теплоснабжения произошло временное прекращение подачи тепла в часть домов на улице Комсомольской. В ходе проведения аварийных работ был заменен участок наружных сетей.

«Началось все в воскресенье. В 16:01 у меня в чате поступило сообщение, что первый подъезд без отопления и без горячей воды. Потом следующий, второй подъезд - без отопления и горячей воды», - рассказала старшая по дому 10 на улице Комсомольской Ольга Старичкова.

По ее словам, горячую воду и отопление после сбоя 5 декабря дали 6 декабря. Однако на следующий день проблемы с подачей горячей воды и отоплением продолжились. Батареи снова оказались холодными.

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