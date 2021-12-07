РИАМО - 7 дек. Мужчина, которого СМИ обвинили в стрельбе в московском МФЦ, оказался однофамильцем и тезкой настоящего стрелка. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Во вторник 45-летний Сергей Глазов открыл огонь в столичном МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. В результате стрельбы 2 человека погибли, 4 пострадали. Мужчина задержан и дает показания, у него в квартире провели обыск.

Ранее СМИ стали тиражировать фотографии мужчины, которого назвали «стрелком из МФЦ». При этом сам он заявил, что никого не убивал и «собирает кухню» у себя дома в подмосковном поселке. Глазов сказал, что все сообщения, в которых его идентифицируют как стрелка, — ложь.

Глава МВД Владимир Колокольцев представит к награде старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который обезвредил устроившего стрельбу мужчину. Задержанного отправят на психиатрическую экспертизу.

Стрельба из‑за маски в МФЦ Москвы: что известно о происшествии и судьбе пострадавших>>