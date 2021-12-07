РИАМО - 7 дек. Специалисты «Мособлпожспаса» провели рейды на прибрежных зонах водоемов Московской области. Проверка показала, что выходить на лед еще слишком опасно, сообщает пресс-служба учреждения.

Работники «Мособлпожспаса» проверили, как образуется ледяной покров на водных объектах Подмосковья. Они также измерили толщину имеющегося льда и поговорили с местными жителями для профилактики происшествий на льду. Как рассказал начальник противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов, в патрулировании задействовали 177 сотрудников и 59 единиц техники.

«Результаты мониторинга показали, что водные объекты Московской области опасны из-за слишком тонкой ледяной поверхности, толщина которой варьируется от 0 до 7 см. Еще слишком рано радоваться установившемуся льду, и уж тем более выходить на него, рискуя собственной жизнью», – отметил Пестов.

Жителям раздали информационные листовки с правилами поведения на льду. В частности, уделили внимание подросткам и рыбакам. По словам Пестова, любителям рыбалки следует дождаться устойчивых морозов, прежде чем выходить на лед. Так, толщина льда на всей поверхности водоемов должна превышать 7 см.

«Ребятам, которые предпочитают активный отдых и уже приготовили коньки, спасатели предложили выбрать для игр и катания специально оборудованные площадки и катки», – заключил Пестов.

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