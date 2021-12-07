РИАМО - 7 дек. В Подмосковье действует закон Московской области, по которому врачи региона могут безвозмездно получить земельные участки для строительства дома. За прошедшую неделю такие участки получили 28 медиков, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Как рассказал зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, врачи получили земельные участки в 12 муниципалитетах: Зарайске, Чехове, Павловском Посаде, Щелкове, Воскресенске, а также в Дмитровском, Богородском, Можайском, Рузском и Орехово-Зуевском округах.

Всего с начала июля земельные участки передали 155 врачам Московской области, отметила зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Сейчас прорабатывают еще 70 заявок.

«Благодаря данной мере мы рассчитываем привлечь в отдаленные территории региона новые медицинские кадры, а также поддержать уже работающих специалистов. Наибольшее количество участков предоставили администрации городских округов Воскресенск, Бронницы, Павловский Посад, Луховицы, Дмитровский, Шатура, Можайский и Зарайск», – добавила Стригункова.

Земельные участки имеют хорошую транспортную доступность, граждане смогут подключиться к электросетям и войти в программу соцгазификации.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, администрации муниципалитетов активно работают, чтобы подобрать для врачей земельные участки. С момента вступления закона в силу в Воскресенске получили землю 28 врачей, 18 – в Павловском Посаде, 15 – в Бронницах и 12 – в Дмитровском округе.

В Луховицах земельные участки передали 9 медикам, в Зарайске – 7, в Шатуре и Можайском округе – 6 врачам, в Богородском и Орехово-Зуевском округах получили землю по 5 врачей, а в Домодедове, Лотошине, округе Пушкинский, Сергиево-Посадском округе, Серебряных Прудах – по 4.

Получили участки и медики из городских округов Егорьевск, Серпухов, Ступино, Лосино-Петровский, Рузский, Щелково, Клин, Чехов, Талдомский и Шаховская.

Врачи Московской области могут получить земельные участки, если работают по основному месту работы в региональном учреждении здравоохранения. Также они должны иметь не менее 3 лет стажа работы по одному из 36 видов специальностей в 31 городском округе Подмосковья.

Оплачивать аренду участка или земельный налог не нужно. Если на участке будет построен дом, через 5 лет его можно будет бесплатно оформить в собственность.

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