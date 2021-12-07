РИАМО - 7 дек. Московское областное управление ФАС России выявило нарушение при проведении госучреждениями Одинцовского городского округа электронного аукциона на поставку товаров для нужд муниципалитета, сообщает пресс-служба ведомства.

Выявить нарушение удалось благодаря жалобе, поступившей в управление от ООО «Вектор». Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал обществу в допуске к участию в электронном аукционе.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что действия учреждений неправомерны, и признало жалобу ООО «Вектор» обоснованной.

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