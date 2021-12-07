РИАМО - 7 дек. Энергетики Московской области обеспечат электроснабжение трассы М-12 Москва - Казань, для этого на территории региона проведут 408 км новых линий электропередачи, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Как отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин, сначала специалисты обеспечат энергоснабжение инфраструктуры: строительных городков, мобильных штабов, производственных площадок, заводов по производству бетона и асфальта, производственных помещений. После чего они займутся самой магистралью.

«Итого будет спроектировано и построено порядка 408 км новых линий электропередачи», - сказал Самарин.

На данный момент полным ходом идут работы в районе поселка Большие Дворы в Павловском Посаде. Там находится цементно-бетонный завод, обеспечивающий стройку своей продукцией.

Строительство автомобильной дороги М-12 ведется и в Орехово-Зуевском городском округе. Работы там собираются закончить в декабре 2021 года.

Трасса М-12 к 2024 году свяжет между собой около 20 региональных центров и пройдет через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республики Чувашия и Татарстан. В Московской области она будет проходить через Балашиху, Павловский Посад, Орехово-Зуевский и Богородский городские округа. Стоимость трассы оценивается в 650 млрд рублей.

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