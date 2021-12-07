РИАМО - 7 дек. Снегопад, который накрыл Москву во вторник, стал самым мощным за последние 72 года, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что на 18:00 в осадкомеры в Тушине попало 7 мм, на станции ВДНХ – 8 мм, а на Балчуге – 10 мм. В новой Москве в Михайловском выпало 12 мм. Это составляет 20% от нормы декабря.

«Таким образом, уже сейчас можно утверждать, что снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года – 12,7 мм», – написал синоптик в Instagram.

Осадки продолжаются и окончательные результаты станут известны в 21:00.

В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Железнодорожном и Коломне – 16 мм. Это почти 30% месячной нормы.

Снегопад в Московском регионе может продлиться до 10 декабря>>