РИАМО - 7 дек. 15 предприятий народных художественных промыслов Подмосковья примут участие в юбилейной выставке «Ладья. Зимняя сказка-2021», которая состоится с 15 по 19 декабря в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Импровизированные офисы на выставке представят Богородская фабрика художественной резьбы по дереву, Хотьковская фабрика резных художественных изделий, Жостовская фабрика, Посадская матрешка, Павловопосадская платочная мануфактура и другие. Кроме того, впервые свою продукцию представит Союз гжельских мастеров.

В марте 2021 года регион стал обладателем Гран-при XXI выставки народных художественных промыслов России «Ладья». Подмосковье получило диплом «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции».

Выставка «Ладья» – яркое событие, поддерживающее традиции народной культуры регионов РФ, участвующее в развитии современных направлений, интегрируемых в народное искусство.

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